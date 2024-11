Dal Viola Park: Gudmundsson parzialmente in gruppo. L’obiettivo è recuperare per l’Inter

Albert Gudmundsson mette nel mirino l’Inter. Come riporta Radio Bruno, nella squadra che sta per partire alla volta di Como non c’è l’islandese, che ha svolto col gruppo solo la parte atletica della seduta odierna. Ancora niente pallone per il numero 10 della Fiorentina, che potrebbe aggregarsi per la trasferta lombarda solamente per fare gruppo e respirare l’aria della partita. Per smaltire completamente l’infortunio muscolare servirà dunque un’altra settimana: quella che porta alla sfida con i nerazzurri di domenica prossima.

