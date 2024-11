Quanta fantasia per la Fiorentina: Dodo e Kean sono il difensore e la punta con più dribbling riusciti

Il portale Transfermarkt ha pubblicato la Top 10 dei giocatori che militano nel campionato di Serie A per numero di dribbling riusciti mantenendo il possesso del pallone. Nella top 10 figurano due calciatori della Fiorentina, uno è Dodò, fresco di convocazione con il Brasile, che con 21 dribbling riusciti è al quarto posto a pari merito con Belahyane del Verona. L’altro è Moise Kean che di dribbling ne ha effettuati 18 e si trova al settimo posto a pari merito con Nuno Tavares.

La Fiorentina e il suo prossimo avversario, il Como, tra l’altro sono le uniche due squadre che hanno più di un calciatore in questa classifica. Inoltre Dodò e Kean sono i migliori in Serie A per dribbling riusciti nei rispettivi ruoli, un sintomo di come affrontare il difensore palla al piede per creare superiorità numerica sia un aspetto importante nel gioco di Palladino e di quanto sia buono il tasso tecnico della rosa.

FIORENTINA SU SZYMANSKI