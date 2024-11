Kouamé: “Nelle ultime stagioni ho segnato poco, quest’anno voglio andare in doppia cifra”

L’attaccante della Fiorentina Christian Kouamé si è raccontato in un’intervista ai microfoni della Serie A, in cui ha toccato diversi temi sulla sua carriera, dall’arrivo in Italia alla Fiorentina. Queste le sue parole sulla squadra viola:

Al Genoa tutti mi volevano bene. Quando mi sono fatto male è stato un brutto periodo, ma ho capito che era nel mio destino perché nonostante l’infortunio la Fiorentina mi ha voluto. Grazie a Dio sono arrivato in viola, non era per niente scontato che mi comprassero in quel momento ma mi hanno voluto fortemente. Si può dire che da quando sono in Italia mi sento fiorentino, giocare per questa grande squadra significa tanto, la città è bellissima, mi trovo bene con tutto l’ambiente. Sono felice qui, è fantastico, il mio piatto preferito è la bistecca.

Non è facile giocare e non segnare per un attaccante è difficile, il gol è la cosa più bella nel calcio. Il mio preferito fatto con la Fiorentina risale alla scorsa stagione, quando abbiamo vinto contro l’Atalanta. Lì ho segnato il 3 a 2. Nelle ultime stagioni non ho segnato tanto, quest’anno voglio arrivare in doppia cifra. A livello di squadra spero che riusciremo a vincere un trofeo dopo le 3 finali perse. Spero che quest’anno possa essere quello buono.

Di seguito l’intervista integrale a Kouamé pubblicata sul canale YouTube della Serie A.

