Bucchioni: “Berardi? Lo prenderei se ci fosse un obiettivo concreto. A 10 milioni può essere un’occasione”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Enzo Bucchioni, ha così parlato di Domenico Berardi, calciatore accostato alla Fiorentina in vista della sessione di mercato di gennaio: “Lo prenderei se a gennaio ci fosse un obiettivo concreto. La Fiorentina deve valutare se è tornato a stare bene, ma a 10 milioni può essere l’occasione giusta perché negli ultimi dieci anni è stato quello più determinante in Serie A. Ha trent’anni, per l’età direi di no ma i giocatori esperti servono”.

QUANTA FANTASIA PER LA FIORENTINA: DODO E KEAN SONO IL DIFENSORE E LA PUNTA CON PIÙ DRIBBLING RIUSCITI