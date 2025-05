L’ex difensore viola Adani, ora famoso commentatore tv e social, ha parlato nella trasmissione “Viva el futbol” dell’attaccante della Fiorentina Kean e della sua grande stagione. Ecco le sue parole: “Moise ora è a Firenze, ma chissà in estate cosa accadrà. La Fiorentina per fare un campionato vincente deve arrivare quarta, mente Kean potrebbe fare uno step in più e andare a Napoli come post Lukaku a lottare per la vittoria dello scudetto. Lì lo vedrei benissimo.”