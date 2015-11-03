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Notizie Lele Adani Fiorentina

Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"

23 marzo 2026 22:39

Adani: ”Quando vinsi con la Fiorentina contro l’Arsenal, Wembley ci riempì di applausi”

17 febbraio 2026 10:24

Adani: “La squadra non riesce a fare nulla: il portiere non para e l’attaccante non segna”

15 dicembre 2025 10:38

Adani: "Kean starebbe bene al Napoli, campionato vincente per la Fiorentina se arriva quarta"

02 maggio 2025 23:53

Adani su Kean: "Sta facendo la differenza in Serie A, credo che quest'estate molti club lo cercheranno"

31 marzo 2025 22:39

Adani scrive: "Torneranno i tempi dei trofei. Complimenti alla Fiorentina per il percorso"

31 maggio 2024 18:12

Adani attacca la Juve dopo la sconfitta: "Com'era il calcio, semplice? Padre tempo opera in silenzio"

13 febbraio 2024 00:08

Lele Adani: "Fiorentina-Inter è stata una partita sporca, i viola avrebbero meritato qualcosa di più"

29 gennaio 2024 22:07

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