Notizie Lele Adani Fiorentina

Adani: "Rui Costa un uomo speciale, un 10 che crea e inventa corridoi che non si immaginano"
23 marzo 2026 22:39
Adani: ”Quando vinsi con la Fiorentina contro l’Arsenal, Wembley ci riempì di applausi”
17 febbraio 2026 10:24
Adani: “La squadra non riesce a fare nulla: il portiere non para e l’attaccante non segna”
15 dicembre 2025 10:38
Adani: "Kean starebbe bene al Napoli, campionato vincente per la Fiorentina se arriva quarta"
02 maggio 2025 23:53
Adani su Kean: "Sta facendo la differenza in Serie A, credo che quest'estate molti club lo cercheranno"
31 marzo 2025 22:39
Adani scrive: "Torneranno i tempi dei trofei. Complimenti alla Fiorentina per il percorso"
31 maggio 2024 18:12
Adani attacca la Juve dopo la sconfitta: "Com'era il calcio, semplice? Padre tempo opera in silenzio"
13 febbraio 2024 00:08
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