Lele Adani: “Fiorentina-Inter è stata una partita sporca, i viola avrebbero meritato qualcosa di più”

Lele Adani ha commentato, a Rai Sport, il match tra Fiorentina ed Inter. Ha analizzato il tipo di prestazione offerta dalle due squadre, tra polemiche VAR e assenze importanti. Le sue parole:

“Una partita difficile per i nerazzurri, è stata una vittoria sofferta. L’Inter ha fatto punti in 21 giornate, segnando 50 gol e subendone 10, ha il capocannoniere del torneo, il portiere con più clean sheet. Sappiamo che è la più forte del campionato, ma poi va dimostrato in campo. A Firenze ha fatto una partita sporca e forse i viola avrebbero meritato qualcosa in più. Però l’Inter ha anche fatto una partita seria, poteva raddoppiare e ha sofferto quando serviva farlo nonostante l’assenza di Calhanoglu e Barella”.

