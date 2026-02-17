Adani: ”Quando vinsi con la Fiorentina contro l’Arsenal, Wembley ci riempì di applausi”

Nel podcast Viva el Futbol, Lele Adani ha raccontato un episodio significativo per spiegare la differenza culturale tra il calcio inglese e quello italiano, soprattutto per quanto riguarda il comportamento dei tifosi negli stadi. Parlando della sua esperienza con la Fiorentina, Adani ha ricordato la vittoria a Wembley contro l’Arsenal, che sancì il passaggio del turno dei viola insieme al Barcelona.

A quel punto ha raccontato: “Dopo aver vinto con la Fiorentina a Wembley contro l’Arsenal, con loro eliminati e noi che passavamo il turno insieme al Barcellona, tutto lo stadio ci ha applaudito. È stata una sensazione bellissima, che ricordo ancora oggi. È stato un passaggio storico.”

Adani ha spiegato che quel momento lo colpì profondamente perché rappresentava un grande esempio di sportività: il pubblico inglese, pur deluso dall’eliminazione della propria squadra, riconobbe il merito degli avversari. Secondo lui, questo dimostra come in Inghilterra il calcio venga vissuto con maggiore rispetto e fair play, mentre in Italia gli atteggiamenti sugli spalti sono spesso più polemici e meno rispettosi nei confronti degli avversari.