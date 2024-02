Adani attacca la Juve dopo la sconfitta: “Com’era il calcio, semplice? Padre tempo opera in silenzio”

L’ex difensore della Fiorentina, Daniele Adani, attacca nuovamente la Juventus dopo la sconfitta subita in casa contro l’Udinese, allontanandosi, di fatto, dallo scudetto. Le sue parole

“Rabiot, Locatelli, Yildiz, Milik, Chiesa, Cambiaso… Stavo facendo due conti anche sul valore delle rose, perché ultimamente dobbiamo fare i contabili, i commercialisti, solo che settimana scorsa qualcheduno ha fatto finta di non capire. Oggi, quello che è accaduto stasera, poi si pongono il dubbio se uno ha ragione o meno… Ma un giusto non chiede ragione. Un giusto, soprattutto nel mestiere della comunicazione, per avere giustizia l’unica cosa che chiede è partire dalla verità. Dalla verità poi cominciamo a dibattere. Oppure com’era il calcio? Semplice. Ma se è semplice, possiamo vedere una partita del genere? Se è così semplice… perché le scuse sono finite. Le scuse sono finite. Responsabilità, comunicazione corretta, autocritica, analisi profonde, giuste, perché l’Udinese non aveva Bierhoff, Alexis Sanchez, Marcio Amoroso, non aveva questi calciatori. La verità è una: che padre tempo, come sempre, opera in silenzio”.

