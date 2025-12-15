Adani: “La squadra non riesce a fare nulla: il portiere non para e l’attaccante non segna”

Adani a La Domenica Sportiva sulla situazione della Fiorentina:

“La Fiorentina fa delle partite fatiscenti perché io posso e voglio sottolineare l’atteggiamento e l’attitudine a stare insieme, con più predisposizione a essere costruttivi, con l’animo e gli sguardi sobri ed equilibrati, ma centrati su quello che dovevano fare. Il punto è che questa squadra non riesce a fare nulla di buono: il portiere non para più e l’attaccante non segna più. Il Verona oggi si è fatto il gol da solo, altrimenti la Fiorentina non avrebbe mai segnato. Ogni volta che il Verona ripartiva, dava l’idea di fare gol; la Fiorentina invece mostra paura negli sguardi quando deve trovare una soluzione, sembra tutto improvvisato.

La palla lunga a Kean oggi è stata l’unica giocata elaborata: lui vinceva tutti i duelli, ma poi, quando vedeva la porta, gli si stringeva, contrariamente all’anno scorso, quando gli risultava naturale e segnava sempre. De Gea prende gol in qualsiasi modo; dal momento in cui stai per portare a casa un pareggio, rallenti sull’ultima palla della partita, il Verona ci crede e ti vince la partita in casa, costringendoti a subire i fischi dei tifosi che ti hanno incitato per tutta la partita. Non ci sono più alibi e non ho idea di come possano trovare soluzioni.”