Adani su Kean: "Sta facendo la differenza in Serie A, credo che quest'estate molti club lo cercheranno"

Adani ha parlato sul canale Youtube "Viva el Futbol" del momento straordinario di Kean, del confronto con Retegui e del suo futuro.

Lele Adani ha parlato della straordinaria stagione di Moise Kean durante una diretta sul canale youtube Viva el Futbol, queste le sue parole: "Adesso ha superato Retegui nelle gerarchie della nazionale, sta facendo tanti gol pesanti e sta facendo la differenza in Serie A. Penso che lui sia ancora giovane e stia conoscendo una nuova parte di sé, non attacca solo la profondità ma sa giocare con la squadra e calcia bene in porta sia da fuori che da dentro l'area. Non fa gol banali, ad esempio il gol di ieri non era facile, mette la palla nell'unico posto possibile".

Sul confronto con Retegui ha poi aggiunto: "Retegui non può fare tutte le giocate che fa Kean, mentre Kean sta iniziando a fare le cose che fa Retegui. Se mantiene questa completezza può essere ricercato da squadre di alto livello.

Infine ha parlato della possibilità che Kean possa fare un salto di qualità quest'estate: "7 o 8 mesi fa non mi sarei aspettato un Moise Kean così completo, se mantiene questo livello credo che possa ambire a squadre di alto livello. Sono convinto che dei club lo stiano già cercando. Lo vedrei al Napoli al posto di Lukaku ma credo che il prezzo del cartellino sia molto alto per la maggior parte dei club italiani".