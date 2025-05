Baldini: “Parisi non è un giocatore da Fiorentina, follia non aver Pablo Marì in lista Uefa”

Enzo Baldini ha parlato a “Pentasport” di Radio Bruno, ecco i temi trattati: “Ieri sera non sei morto a Siviglia, l’avversario non è imbattibile, è una gara aperta, perchè quando è entrato Kean è salito il baricentro di 30 metri, e con Dodo la Fiorentina è favorita. Male che Pablo Marì non sia in lista, perchè un giocatore richiesto da Palladino per fare la difesa a 3, e ieri Comuzzo è andato in difficoltà. Parisi non può giocare nella Fiorentina: non crossa, non tira, non difende. Dobbiamo sempre pregare di avere in campo De gea, Gosens e Kean.”

Riguardo al centrocampo: “Senza Cataldi la Fiorentina perde tanto, ma non è essenziale come altri. Dobbiamo proteggere Fagioli, è calato, ma non possiamo perderlo. La dirigenza deve far capire a Fagioli quanto sia essenziale per la Fiorentina. Adli non è Isco, ma è un giocatore da Fiorentina.”