Notizie Enzo Baldini Fiorentina

Baldini: "Per crescere serve un allenatore migliore di Vanoli, io punterei forte su Farioli"
04 aprile 2026 14:33
Baldini: "Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli, ha in mano le chiavi del centrocampo Viola"
24 gennaio 2026 15:25
Baldini: "È incredibile che una squadra come la Fiorentina non abbia una società. Sarà difficile battere il Verona"
12 dicembre 2025 15:54
Baldini attacca: "I giocatori della Fiorentina sono stro*zi e la tifoseria ha in parte distrutto la società"
28 novembre 2025 13:31
Enzo Baldini severo: "Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como sarà una partita da dentro o fuori"
17 settembre 2025 22:55
Baldini: "Parisi non è un giocatore da Fiorentina, follia non aver Pablo Marì in lista Uefa"
02 maggio 2025 23:45
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