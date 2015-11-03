Labaro Viola

Notizie Enzo Baldini Fiorentina

Baldini: "Per crescere serve un allenatore migliore di Vanoli, io punterei forte su Farioli"

04 aprile 2026 14:33

Baldini: "Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli, ha in mano le chiavi del centrocampo Viola"

24 gennaio 2026 15:25

Baldini: "È incredibile che una squadra come la Fiorentina non abbia una società. Sarà difficile battere il Verona"

12 dicembre 2025 15:54

Baldini attacca: "I giocatori della Fiorentina sono stro*zi e la tifoseria ha in parte distrutto la società"

28 novembre 2025 13:31

Enzo Baldini severo: "Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como sarà una partita da dentro o fuori"

17 settembre 2025 22:55

Baldini: "Parisi non è un giocatore da Fiorentina, follia non aver Pablo Marì in lista Uefa"

02 maggio 2025 23:45

Baldini: "Adesso il mercato lo fa un esperto di calcio. Il più grande errore è stato non tenere Corvino"

18 ottobre 2024 19:35

Archivio

Esplora l'archivio di Enzo Baldini

Sett. 14 Sett. 4
Sett. 50 Sett. 48 Sett. 38 Sett. 18
Sett. 42