Baldini: "Per crescere serve un allenatore migliore di Vanoli, io punterei forte su Farioli"

Le dichiarazioni a Radio Bruno del noto giornalista, Enzo Baldini, sul presente e sul futuro della Fiorentina

Enzo Baldini è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Sono un ottimista nato, ho buone sensazioni per stasera. Noi scendiamo in campo più sereni del Verona, dobbiamo solo stare attenti a non perdere. Se la Fiorentina dovesse perdere, torneremmo ad avere la paura dei mesi passati".

Aggiunge: "Con l'Inter abbiamo pareggiato, la squadra di Vanoli sa benissimo cosa va a giocarsi oggi. Paratici, per fare un gran lavoro dovrebbe prendere un allenatore più forte di Vanoli, e non è facile: vi direi Farioli, al contrario non vorrei mai De Zerbi. Sarri non credo andrebbe a braccetto con Paratici. Il mister è arrivato su una nave in cui non c'era nessuno, ha dovuto fare tutto da solo, partendo dalla preparazione fisica della squadra, poi ha cambiato la mentalità dei giocatori senza un dirigente accanto e in più il presidente stava per lasciarci".

Conclude: "Penso che stasera giocherà Kean. Gud lo aspettiamo da un anno, senza aver mai visto quello di Genova. Avrebbe tanta qualità e personalità in campo, spero che prima o poi risponda "presente". Secondo me dovrebbe giocare negli ultimi 20 metri e sentirsi libero di muoversi come preferisce. Piccoli ha tutte le possibilità per abbattere la difesa del Verona, in questo momento sta facendo bene".