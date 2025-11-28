Baldini attacca: "I giocatori della Fiorentina sono stro*zi e la tifoseria ha in parte distrutto la società"
Enzo Baldini attacca duramente la Fiorentina e i suoi tifosi
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2025 13:31
Il giornalista Enzo Baldini ha commentato duramente la prestazione della Fiorentina contro l'AEK in Conference League nel post partita di Radio Bruno. Ecco le sue parole.
"Questi giocatori sono degli stronzi e in queste situazioni ci sguazzano e si divertono" ha detto al termine della gara contro l'AEK sui giocatori viola. Poi ha aggiunto e terminato: ”La tifoseria organizzata ha contribuito a distruggere l'organigramma societario".