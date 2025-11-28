Baldini attacca: "I giocatori della Fiorentina sono stro*zi e la tifoseria ha in parte distrutto la società"

Enzo Baldini attacca duramente la Fiorentina e i suoi tifosi

Il giornalista Enzo Baldini ha commentato duramente la prestazione della Fiorentina contro l'AEK in Conference League nel post partita di Radio Bruno. Ecco le sue parole.

"Questi giocatori sono degli stronzi e in queste situazioni ci sguazzano e si divertono" ha detto al termine della gara contro l'AEK sui giocatori viola. Poi ha aggiunto e terminato: ”La tifoseria organizzata ha contribuito a distruggere l'organigramma societario".