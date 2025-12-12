Baldini: “È incredibile che una squadra come la Fiorentina non abbia una società. Sarà difficile battere il Verona”

Il giornalista di Rai Sport, Enzo Baldini, ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno per commentare la vittoria casalinga contro la Dinamo Kiev in Conference League: “Stimo Vanoli ma si trova in una situazione in cui non può parlare con nessuno in società. La Conference non ha nulla a che fare con la Serie A. La Dinamo Kiev non ha mai vinto e in campionato è settima in classifica e ieri abbiamo rischiato di pareggiarci… Sono contento per i gol degli attaccanti, ma penso che la partita di domenica sarà terribilmente difficile. Gudmundsson dovrebbe partire sempre titolare, è un buon giocatore che va mandato in campo senza obblighi tattici: gli direi di scendere in campo e fare quello che vuole”.

Aggiunge: “Non posso pensare che una squadra come la Fiorentina non abbia la società: il presidente a 7000 km di distanza… Tutti dicono che con Verona e Udinese bisogna fare 6 punti, ma la Fiorentina rischia anche stavolta di non vincere e la situazione diventerebbe critica. A fine mercato avevo detto che questa squadra avrebbe potuto vincere con chiunque e invece non è per nulla così”.