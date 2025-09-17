17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Enzo Baldini severo: "Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como sarà una partita da dentro o fuori"

Enzo Baldini severo: "Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como sarà una partita da dentro o fuori"

17 Settembre · 22:55

Enzo Baldini Fiorentina Palladino Pioli

Enzo Baldini ha parlato a Radio Bruno della situazione della Fiorentina in questo avvio di stagione molto complicato.

Il giornalista Enzo Baldini ha commentato su Radio Bruno il momento della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Questa Fiorentina può battere chiunque, ma contro il Napoli non è scesa in campo. Pioli non ha ancora capito come giocare e sta mettendo certi giocatori fuori ruolo. Palladino è superiore a Pioli. Contro il Como è una partita da dentro o fuori, schiererei Nicolussi e Fagioli a centrocampo, mentre davanti, se mancasse Kean, farei giocare Fazzini e Piccoli. In difesa farei rientrare Pablo Marì nel mezzo e Pongracic a destra, facendo riposare Comuzzo.”

