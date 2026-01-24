24 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Baldini: “Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli, ha in mano le chiavi del centrocampo Viola”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Baldini: “Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli, ha in mano le chiavi del centrocampo Viola”

Redazione

24 Gennaio · 15:25

Aggiornamento: 24 Gennaio 2026 · 15:28

TAG:

#FiorentinaEnzo BaldiniFagioli

Condividi:

di

Il noto giornalista si proietta alla sfida del Franchi tra Fiorentina e Cagliari ed elogia le ultime prestazioni di Fagioli

Il noto giornalista, Enzo Baldini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, proiettandosi a FiorentinaCagliari: “Una partita atipica, unica. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra e si comporterà il pubblico. Un mese fa sarebbe stata una partita impari, ma è un’altra Fiorentina. Ha voltato pagina: prima era una squadra fantasma, ora è squadra. Il merito? Il lavoro di Vanoli si vede, ora si vede anche il gioco. L’arrivo di Paratici credo sia stato uno stimolo”.

Su Fagioli: “Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli. Ha merio anche Pioli, è questo il suo ruolo. Vanoli è stato bravo a convincere il giocatore. Farà molto comodo anche alla Nazionale, è uno dei migliori centrocampisti. Grazie a lui anche il resto dei compagni si trovano bene. Da settembre a dicembre non lo abbiamo visto, ma ora ha in mano le chiavi del centrocampo viola”. 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio