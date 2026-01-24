Baldini: “Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli, ha in mano le chiavi del centrocampo Viola”

Il noto giornalista, Enzo Baldini, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, proiettandosi a Fiorentina–Cagliari: “Una partita atipica, unica. Sono curioso di vedere come reagirà la squadra e si comporterà il pubblico. Un mese fa sarebbe stata una partita impari, ma è un’altra Fiorentina. Ha voltato pagina: prima era una squadra fantasma, ora è squadra. Il merito? Il lavoro di Vanoli si vede, ora si vede anche il gioco. L’arrivo di Paratici credo sia stato uno stimolo”.

Su Fagioli: “Ci sono giocatori determinati, primo fra tutti Fagioli. Ha merio anche Pioli, è questo il suo ruolo. Vanoli è stato bravo a convincere il giocatore. Farà molto comodo anche alla Nazionale, è uno dei migliori centrocampisti. Grazie a lui anche il resto dei compagni si trovano bene. Da settembre a dicembre non lo abbiamo visto, ma ora ha in mano le chiavi del centrocampo viola”.