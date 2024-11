L’Inter domina al Bentegodi e avverte la Fiorentina: manita contro il Verona e vola al 1° posto

In apertura del 13° turno di Serie A, l’Inter travolge il Verona con un netto 5-0 al Bentegodi, conquistando i 3 punti da aggiungere alla propria classifica. Già nel primo tempo i nerazzurri chiudono la partita, segnando ben cinque gol: Correa sblocca la partita al 17’, seguito dalla doppietta di Thuram (22’ e 25’), ai quali si aggiungono anche i gol di de Vrij al 31’ e Bisseck al 41’. Nella ripresa, l’Inter controlla la partita, portando a casa una vittoria decisiva per lo scontro di vertice – portandosi momentaneamente al primo posto in classifica – e preparandosi ai prossimi impegni, prima in Champions contro il Lipsia, poi con la Fiorentina per il match del Franchi.

