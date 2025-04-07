Fabrizio Romano conferma: "La Fiorentina attiverà il rinnovo di De Gea, contratto esteso fino al 2026"

Il portiere della Fiorentina De Gea ha stra convinto e secondo Romano il club si sarebbe già attivato per il rinnovo automatico

A cura di Redazione Labaroviola 07 aprile 2025 10:51

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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