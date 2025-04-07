Fabrizio Romano conferma: "La Fiorentina attiverà il rinnovo di De Gea, contratto esteso fino al 2026"
Il portiere della Fiorentina De Gea ha stra convinto e secondo Romano il club si sarebbe già attivato per il rinnovo automatico
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2025 10:51
Il noto giornalista di Sky, famoso in tutto il mondo, Fabrizio Romano ha parlato del rinnovo di De Gea, confermando le indiscrezioni arrivate ieri dalla Spagna. Questo il contenuto del suo tweet:
"La Fiorentina è pronta ad attivare l'opzione per estendere il contratto di David de Gea per un'altra stagione. Dopo le ottime prestazioni di questa stagione, il contratto di De Gea sarà valido fino a giugno 2026".