Riganò: “Stagione troppo altalenante per la Fiorentina. Ad Empoli sarà dura. La deciderà Belotti”

Christian Riganò, ex calciatore della Fiorentina ha rilasciato una lunga intervista a La Nazione: “Cosa sta succedendo alla Fiorentina? I viola stanno vivendo una stagione troppo e purtroppo altalenante. Hanno messo insieme buone partite, fatto bei risultati, ma un attimo dopo sono scivolati. Hanno inciampato. Le dico subito una cosa: quando vinci 5-1 con il Frosinone significa che sei una squadra in grado di poter fare risultato anche con altri avversari, certamente più forti del Frosinone, e invece…Come si spiega il blocco della squadra? Forse è la testa. Forse si pagano a caro prezzo i cali di tensione e di rendimento di quei tre, Nico, Bonaventura, Arthur che sono la qualità della squadra. Ma si può e si deve ripartire. Io ho fiducia.

A Empoli, sarà dura? Di sicuro sarebbe stato meglio affrontare l’Empoli qualche settimana fa. La squadra con Nicola ha già messo insieme punti con un passo da alta classifica, ma io amo la Fiorentina e quindi sono convinto che alla fine i viola faranno la sorpresa. Chi la decide la gara? Dico Belotti, dai. E’ un attaccante come lo sono stato io. E quindi ci… capiamo. Ha i mezzi giusti per chiudere la partita. Poi, sia chiaro, se a farlo sono altri, magari Jack o Milenkovic non mi…offendo”.

