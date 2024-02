Questa la lista dei convocati di Vincenzo Italiano per la sfida contro l’Empoli in programma domani alle ore 15 allo stadio Castellani. Manca il portiere Christensen che si è operato settimana scorsa e tornerà fra 7 giorni. Ancora fuori i lungo degenti Dodò e Castrovilli. Per la squadra viola ritiro al Viola Park prima della partenza prevista domani mattina verso Empoli. Questa la lista dei convocati