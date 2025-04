Riganò: “Quando mi chiamò la Fiorentina, credevo fosse uno scherzo, invece mi regalò un sogno”

A La Nazione è stato intervistato l’ex bomber di Fiorentina, Siena e Messina Christian Riganò che ha raccontato il suo passaggio alla squadra viola nel 2002 quando si chiamava Florentia Viola in serie C2: “Mi ricordo che quando mi chiamarono dalla Fiorentina pensavo fosse uno scherzo, ma Giovanni Galli mi chiese se volessi andare nonostante stessi giocando in C1 e sarei dovuto scendere di categoria, però feci un ragionamento diverso perché comunque era la Fiorentina e c’era un grande imprenditore con un progetto per la Serie A, per questo accettai e dopo due anni eravamo su. Adesso vivo a Firenze da quei tempi e ci sto benissimo.”

Sul suo lavoro: “Sono tornato a fare il muratore dopo aver finito la carriera, è quello che facevo a 16 anni e che sono tornato a fare con orgoglio. Mi sveglio alle 6 e mezza ed alle 8 faccio quello che mi è sempre piaciuto in cantiere.”