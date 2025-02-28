Riganò: "Non puoi credere di stare 70 minuti a gestire il vantaggio senza fare niente. Deludenti"

L'ex attaccante della Fiorentina ha detto la sua dopo la vittoria di misura contro il Lecce in una gara sofferta

A Radio Bruno ha parlato l'ex attaccante della Fiorentina Christian Riganò che ha detto la sua dopo la vittoria di misura contro il Lecce, queste le parole dell'ex attaccante della Fiorentina:

"Bene la vittoria ma non puoi minimamente credere di controllare una partita per 70 minuti dopo aver fatto gol, per fortuna abbiamo segnato subito altrimenti sarebbe stato difficile e alla fine hai corso il rischio di pareggiare perchè l'arbitro poteva fischiare il rigore oppure nella mischia finale potevi prendere il pareggio. La vittoria è importante ma la prestazione rimane deludente perchè in casa con il Lecce non puoi abbassare così tanto il baricentro e restare senza fase offensiva. Mi immagino che anche chi era allo stadio non può dirsi felice perchè è stata una sofferenza dove la prestazione lascia molto a desiderare."