Riganò: "La Fiorentina deve essere meno leziosa. Che spettacolo la trasferta a Milano con i tifosi"

Riganò è rimasto nei cuori dei fiorentini

Ciao bomber. Si, a Firenze mi salutano così. E già questo racconta bene chi è Christian Riganò. "Sono andato in trasferta a Milano con i tifosi, in pullman. Ero con i ragazzi del viola club Casciana Terme... che spettacolo. Siamo partiti poi ci siao fermati a pranzo in una piazzola Sono organizzatissimi. Mi hanno fatto il coro in curva, che spettacolo. Hanno cantato il mio nome come ai vecchi tempi".

"La Fiorentina deve imparare ad essere meno leziosa, al momento di concludere. Deve tirare, deve andare in porta e porterà a casa ben altri risultati". Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, NOTIZIA TREMENDA PER LA FRANCIA, BENZEMA SI È FATTO MALE E SALTA I MONDIALI. TORNA A CASA

https://www.labaroviola.com/notizia-tremenda-per-la-francia-benzema-si-e-fatto-male-e-salta-i-mondiali-torna-a-casa/193189/