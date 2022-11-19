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Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa

Un bruttissimo colpo per la Francia alla vigilia dell'inizio del mondiale, Benzema si è fatto male e non giocherà in Qatar

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2022 23:46
Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa -
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France's Karim Benzema runs during a training session at the Jassim Bin Hamad stadium in Doha, Qatar, Saturday, Nov. 19, 2022. France will play their first match in the World Cup against Australia on Nov. 22. (AP Photo/Christophe Ena)

Tremendo colpo per la nazionale francese a poche ore dall'inizio del Mondiale: Karim Benzema si è fermato in allenamento e tornerà a casa. Didier Deschamps dovrà dunque sostituire in extremis una delle stelle annunciate del torneo, il Pallone d'oro.

L'infortunio è muscolare, al quadricipite della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato che Benzema non avrebbe il tempo di recuperare neppure per la finale. Da qui la dolorosa decisione del ct di rimandarlo a casa. Lo riporta il Corriere dello Sport

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