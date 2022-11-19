Notizia tremenda per la Francia, Benzema si è fatto male e salta i mondiali. Torna a casa

Un bruttissimo colpo per la Francia alla vigilia dell'inizio del mondiale, Benzema si è fatto male e non giocherà in Qatar

Tremendo colpo per la nazionale francese a poche ore dall'inizio del Mondiale: Karim Benzema si è fermato in allenamento e tornerà a casa. Didier Deschamps dovrà dunque sostituire in extremis una delle stelle annunciate del torneo, il Pallone d'oro.

L'infortunio è muscolare, al quadricipite della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato che Benzema non avrebbe il tempo di recuperare neppure per la finale. Da qui la dolorosa decisione del ct di rimandarlo a casa. Lo riporta il Corriere dello Sport

LE PAROLE DI NICO GONZALEZ APPENA TORNATO A FIRENZE

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