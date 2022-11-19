Parla Nico Gonzalez: "Penso che devo continuare con la Fiorentina, vediamo come continuo"

Tornato a Firenze Nico Gonzalez, queste le sue parole appena atterrato a Peretola dopo l'infortunio con l'Argentina

Stamattina è tornato a Firenze Nico Gonzalez, come mostrato dalle immagini del TgR Toscana, il giocatore ha fatto ritorno a casa dopo l'infortunio muscolare che gli ha fatto perdere il mondiale, queste le sue parole oggi all'aereoporto: "Sto male, non posso parlare adesso, voglio stare con la mia famiglia. Devo rimettermi in gioco con la Fiorentina? Penso di si, vediamo come continuo" ha detto alla Rai Sara Meini.

LE PAROLE DI BUCCIANTINI

https://www.labaroviola.com/bucciantini-jovic-deve-mettere-in-campo-il-fatto-di-essere-il-giocatore-che-prende-6-milioni-a-stagione/193119/