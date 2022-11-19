Bucciantini: "Jovic deve mettere in campo il fatto di essere il giocatore che prende 6 milioni a stagione"

Non è stato un inizio di stagione semplice per la Fiorentina, complice anche il mercato estivo, ne ha parlato Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, opinionista di Sky Sport di fede viola, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

La Fiorentina deve fare scelte definitive in attacco, se prende un titolare ne boccia due, se prende una riserva ne boccia solo uno, la società ha sufficienti elementi per valutare. Jovic andava aspettato dopo l'assenza di agonismo ma sia lui che Cabral non ci hanno risolto i problemi, Jovic deve crescere ma io punterei su di lui ma deve dimostrare di valere i 6 milioni di ingaggio che prende. Su Nico Gonzalez il vero problema è quante partite lui ha giocato, è un giocatore di livello superiore ma se si può contare su di lui per 25 partite l'anno non posso costruire una squadra intorno a lui. Se prendi un centravanti stai eliminando un centravanti, se Jovic avesse funzionato la Fiorentina avrebbe fatto un capolavoro finanziario. Cabral è un giocatore che in serie A può fare la riserva, ma è stato pagato 18 milioni. I migliori centrocampisti sono quelli che avevamo, non quelli che abbiamo preso. Jovic possiede tecnicamente un pensiero superiore ma gli manca l'agonismo. Sul centrocampo andrebbero fatte delle valutazioni e dobbiamo aspettarci qualcosa di diverso"

LA FRECCIATA DI NARDELLA A BARONE

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