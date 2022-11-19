Frecciata di Nardella alla Fiorentina: "Barone chiede risposte sullo stadio? Non si sono mai interessati"

Nardella ha voluto replicare alle parole di Joe Barone sul tema del nuovo stadio della Fiorentina

Il Corriere Fiorentino racconta di una frecciata che il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dato ieri, durante un incontro con la popolazione del Q2, al DG viola Joe Barone. Queste le sue parole: " "Barone dice che aspettano risposte? Non abbiamo mai ricevuto nessuna istanza formale, da parte nostra nessuna domanda è rimasta inevasa. Noi comunque siamo disponibili a incontrarli quando lo riterranno opportuno. Anche domattina. Il progetto di Campo di Marte vale quasi mezzo miliardo di euro e porterà 950 posti di lavori, metà dei quali permanenti. Ascolteremo i residenti e ci proietteremo nel futuro".

LA RIVELAZIONE DI FERRARA

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