Ferrara rivela: "Se Ramadani ha in mano un sostituto, Nico Gonzalez potrebbe lasciare la Fiorentina"

Il retroscena di Ferrara, la Fiorentina potrebbe cedere Gonzalez se Ramadani avesse in mano un sostituto

Questo il solito editoriale anche molto ironico del giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione: “Nico Gonzalez, prima malato immaginario con vista Qatar, poi infortunato vero con vista Careggi. Certo, Joe Barone c’era andato giù duro, con quei riferimenti a giocatori con la testa altrove. Poi la sorpresa: Nico out, Nico infortunato vero. Addio Qatar. Quando gioca l’argentino è forte. Ma quando gioca? Ecco, questo è il problema. Chi spende tutti quei soldi? Certo, se Ramadani ha in mano un sostituto tutto può succedere. In queste cose zio Fali è un mago”.

BRUTTE NOTIZIE PER LUIS ALBERTO

https://www.labaroviola.com/lotito-sbatte-la-porta-in-faccia-alla-fiorentina-luis-alberto-porti-i-soldi-a-gennaio-no-al-prestito/193084/