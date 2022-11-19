Lotito sbatte la porta in faccia alla Fiorentina? "Luis Alberto? Porti i soldi. A gennaio no al prestito"

Lotito non si muove, non "svenderà" lo spagnolo

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato una lunga intervista al Messaggero, tra gli argomenti Luis Alberto: "Non sto a nessun giochetto, Luis Alberto è forte, un valore aggiunto della Lazio e si può ancora trovare un compromesso. Lui deve accettare le scelte dell’allenatore. Cessione? Io non lo cedo in prestito a gennaio. Se vuole andare, porti i soldi (20-25 milioni) per la cessione. Non ho ricevuto nessuna richiesta dall’Atletico. Al momento la situazione non è cambiata rispetto all’estate quando il Siviglia lo aveva forse illuso".

LEGGI ANCHE, NUOVO FRANCHI, OBIETTIVO INAUGURAZIONE PER IL CENTENARIO DELLA FIORENTINA. L’IPOTESI TRASLOCO SI ALLONTANA

https://www.labaroviola.com/nuovo-franchi-obiettivo-inaugurazione-per-il-centenario-della-fiorentina-lipotesi-trasloco-si-allontana/193074/