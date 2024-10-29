Riganò elogia Kean: “È pazzesco, centravanti vero. Bravo Palladino ad aspettarlo. Un po’ mi somiglia”

Kean decisamente più veloce di me, lavora sempre tanto per il bene della squadra

Christian Riganò, ex bomber della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Finalmente la Fiorentina ha un centravanti vero, classico, puro. Per una squadra che vuole andare lontano e fare risultati è fondamentale avere una figura di questo tipo. E Moise è proprio quello che serviva. Mi piace perché fa un lavoro eccezionale. E' un centravanti che fa salire la squadra, non perde mai un pallone e ovviamente fa la cosa più importante: i gol. Sa fare tutto.

Fisicamente è pazzesco. E lavora sempre tanto per il bene della squadra, anche con i centrocampisti. Protegge benissimo la palla, va incontro, fa le sponde, spizza di testa. E' forte sia di piede che di testa. Domenica contro la Roma gli ho visto fare un paio di cose da gran giocatore: due colpi di tacco un'apertura incredibile. Qualcuno mi dice che mi assomiglia per certi versi. Certo, fisicamente il paragone può starci, e per come protegge la palla. Ma Kean è decisamente più veloce di me. Ed è stato bravo Palladino ad aspettarlo e ad avere pazienza e fiducia. Cambiando pure”.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-prade-puo-togliersi-qualche-sassolino-dopo-anni-passati-a-prendersi-colpe-non-sue/274535/