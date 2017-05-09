Riganò: "Berna ha sbagliato con quel gesto, ADV non capisce..."

Christian Riganò, ex bomber della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "ADV? Deve capire che nel calcio le contestazioni ci stanno, ma sono sicuro che ripartirà più motivato di prima. B...

Christian Riganò, ex bomber della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina: "ADV? Deve capire che nel calcio le contestazioni ci stanno, ma sono sicuro che ripartirà più motivato di prima. Bernardeschi? Ha sbagliato a fare quel gesto nei confronti dei tifosi. C'è amarezza, perché non si è riusciti nemmeno a battere il Palermo, ma nonostante questo siamo ancora in lotta per l'Europa League".