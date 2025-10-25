25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:56

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Riganò: “A Firenze mi amano, perché ho dato tutto, non perché ero un campione”

News

Riganò: “A Firenze mi amano, perché ho dato tutto, non perché ero un campione”

Redazione

25 Ottobre · 22:24

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 22:24

TAG:

Fiorentinariganò

Condividi:

di

L'ex bomber viola in un'intervista a Sportweek racconta la sua vita dopo il calcio e svela l’unico sogno rimasto incompiuto: la Nazionale

Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, si è raccontato in un’intervista a SportWeek, ripercorrendo la sua carriera da calciatore e la sua nuova vita lontano dai riflettori. Oggi, nella sua Firenze, continua a lavorare come muratore, il mestiere che ha imparato da suo padre e che non ha mai davvero abbandonato.

Due cose mi vengono bene: i gol e le case. E non è che a 40 anni ti reinventi e diventi altro, a star fermo impazzirei. Certo, se avessi dieci milioni in banca vivrei più sereno, quello sì. A Firenze mi vogliono tutti bene, perché ho dato tutto, mica perché ero un campione. Mi riconoscono tutti, pure a lavoro. Ma c’è molto rispetto reciproco. Io il mestiere l’ho imparato da mio padre, era una di quelle professioni per le quali si guadagnava un po’ di più al tempo”.


A Lipari giocavo in difesa, per divertirmi. Poi una felice intuizione mi ha fatto scoprire l’area di rigore, che è diventata la mia seconda casa. Tanti mi dicono che sono arrivato tardi in Serie A, io rispondo che sono fortunato ad avercela fatta. Mi è mancata solo la Nazionale, l’unico rimpianto. Sarebbe stato il coronamento di una carriera travagliata. A fine 2006 l’Italia giocò un’amichevole quando ero capocannoniere in A con il Messina. Ci ho sperato, ma il Ct Donadoni non mi ha chiamato”.

Un uomo genuino, legato alla sua terra e al suo lavoro, Riganò continua a costruire oggi non più gol, ma case con la stessa passione che lo ha reso uno dei bomber più amati a Firenze.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio