Riganò: “Kokorin? Deve giocare, ha bisogno di minutaggio per stupire. Ne ho sentito parlare bene”

Christian Riganò, ex bomber Viola, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

CALLEJON-SOTTIL “Callejon è migliorato rispetto all’anno scorso, però Sottil ha tutte le carte in regola per prendergli il posto. Callejon non è più quello di Napoli. Non attacca più la porta, non salta l’uomo. A noi serve uno che crossi la palla al centro dell’area”.