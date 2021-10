TgR, Commisso vuole incontrare Vlahovic, la sua famiglia e i suoi procuratori prima di Natale

Secondo quanto emerso da TgR Toscana, il patron viola Rocco Commisso vuole incontrare Vlahovic, la sua famiglia e i suoi procuratori prima di Natale. Quello che ha fatto arrabbiare la Fiorentina è stata la richiesta spropositata dell’agente di Vlahovic che vorrebbero commissioni altissime sia dalla società viola per il rinnovo sia dal prossimo club. Ristic, agente del serbo, aveva chiesto il 10 per cento sul valore della cessione, oltre 5 milioni. Dunque un totale di 12 milioni e mezzo considerando la cessione in base alla clausola di rescissione concordata, ossia 75 milioni. Questo scatenò la rottura.

