Bucchioni: “Ho saputo che la Fiorentina vuole Belotti, meglio Firenze che andare al Milan”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Top Calcio 24 di Andrea Belotti, in scadenza di contratto con il Torino e prossimo uomo di mercato, queste le sue parole:

“A mio avviso per Belotti in questo momento sarebbe meglio la Fiorentina del Milan. Si tratta di un giocatore che è calato nel rendimento, con Ventura in panchina vinceva le partite da solo, anche se comunque raggiunge sempre la doppia cifra. In un Milan cosi brillante e organizzato onestamente non ce lo vedo. Potrebbe tornare quello di qualche anno fa, a parametro zero è un ottimo affare. Da quanto ne so la Fiorentina lo vuole da tempo, e viola e Torino hanno ottimi rapporti societari” conclude Bucchioni.

