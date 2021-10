“Sottil mi ricorda Chiesa, per migliorare deve giocare. Vlahovic come se fosse in prestito”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, queste le sue considerazioni:

“Vlahovic potrebbe tornare dalla nazionale con il morale sollevato dopo aver segnato in nazionale, sta vivendo un momento particolare, in questo inizio di campionato poteva incidere di più. Giocherà come un giocatore in prestito alla Fiorentina. La partita contro l’Inter, nel primo tempo, mi ha esaltato però il tema delle rimonte subite nel secondo tempo è un problema da affrontare. Nella fase offensiva Callejon non funziona, io insisterei su Sottil, sbaglia molto ma è uno che arriva. Sottil mi ricorda il primo Chiesa, che oggi è diventato un grande giocatore. Gli errori che fa Sottil si possono correggere, ma per farlo deve giocare” conclude Polverosi.