Riganò perplesso: “Torreira merita il riscatto ma Commisso sa qualcosa che noi non sappiamo”

Christian Riganò, nel giorno del suo compleanno, ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale in casa Fiorentina, con il caso Torreira e le parole di Commisso. Le parole di Riganò:

“Torreira merita di essere riscattato, Commisso dice cose che sanno che noi non sappiamo, non sappiamo su cosa possa fare il furbo il procuratore di Torreira, magari sono lievitati i costi per il procuratore. Bisogna vedere cosa è successo, sarebbe un peccato non riscattare Torreira. La mia storia a Firenze? Sono arrivato grazie al fallimento, senza di quello non sarei mai arrivato a giocare alla Fiorentina, in quel momento la gente aveva bisogno di legarsi a qualcuno, dopo Di Livio ci sono stato io”

DEULOFEU LASCIA L’UDINESE