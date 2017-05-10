Riganó: "Sto con i DV, con pazienza ripartiremo.."

Riganó interviene sulla situazione attuale della Fiorentina, parlando dei Della Valle e sul futuro della società. Queste le sue parole..

Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si da risalto alle parole di Andrea Della Valle nel post partita di domenica. Ad intervenire sulla vicenda è stato anche Christian Riganó, che si schiera dalla parte dei DV. Queste le parole dell'ex bomber della Fiorentina: "Tutti sappiamo quanto Andrea soffra per la Fiorentina. L’amarezza ci sta ma anche tecnico e giocatori sono stati accusati del tifo. Ci hanno messo soldi e passione, però Andrea deve capire che queste cose son sempre successe. Basta poco per ripartire insieme: e lo farà tranquillamente".