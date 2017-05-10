Riganó: "Sto con i DV, con pazienza ripartiremo.."
Riganó interviene sulla situazione attuale della Fiorentina, parlando dei Della Valle e sul futuro della società. Queste le sue parole..
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2017 10:46
Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si da risalto alle parole di Andrea Della Valle nel post partita di domenica. Ad intervenire sulla vicenda è stato anche Christian Riganó, che si schiera dalla parte dei DV. Queste le parole dell'ex bomber della Fiorentina: "Tutti sappiamo quanto Andrea soffra per la Fiorentina. L’amarezza ci sta ma anche tecnico e giocatori sono stati accusati del tifo. Ci hanno messo soldi e passione, però Andrea deve capire che queste cose son sempre successe. Basta poco per ripartire insieme: e lo farà tranquillamente".