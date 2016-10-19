Riganò: "Ma perché Sousa non fa il 4-3-3? I giocatori ed il tecnico..."

L'ex bomber dice la sua sulla disposizione in campo

L'ex bomber viola Christian Riganò ha parlato del momento viola a Radio Bruno Toscana e, come spesso accade, non le ha mandate a dire: "In campo ci vanno i giocatori, e quando si gioca è necessario dare il massimo. In questo momento si sono visti diversi giocatori fuori ruolo. Un gioco più semplice per la Fiorentina sarebbe proponendo il 4-3-3. E’ un modulo che consente di coprire bene il campo e avresti anche i giocatori validi per interpretarlo al meglio. La scossa ci vuole, mi auguro che alla fine la soluzione non sia troppo drastica. Va data ulteriore fiducia al tecnico sperando che le cose cambino".