Riganò consiglia Bonaventura: “Sei qua fino a giugno, fai quello che devi fare e poi si vedrà”

Christian Riganò è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni.

“In attacco? Domenica scorsa tanti palloni e rifornimenti mentre ieri non gli sono arrivati. E’ da tempo diciamo che gli attaccanti non segnano ma quanto vengono serviti? Purtroppo sono gli errori che commettiamo in fase difensiva, e non parlo solo della difesa. Bisogna fare più attenzione perchè gli avversari non regalano nulla e non capisco perchè noi dobbiamo regalare.

Il momento della Fiorentina? La Fiorentina è in un periodo di alti e bassi invece il Bologna ha grande continuità quindi è giusto così, una squadra che mette tutti in seria difficoltà allargando tanto il gioco.

Il momento che sta passando Bonaventura? Io so che Jack è un grande professionista e sarà qua fino a giugno quindi quello che gli dico è: “Jack sei qua, fai quello che devi fare e poi si vedrà”.

L’ANALISI DI MARCO BUCCIANTINI