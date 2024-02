Bucciantini: “Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?

Marco Bucciantini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La partita? In questo momento il Bologna è meglio della Fiorentina. Più credibile nelle due fasi ed ha preso il nostro posto per certi versi, forte anche nelle individualità. Per quanto riguarda la Fiorentina non riesco a vedere passi indietro o avanti, con il Verona e con il Torino probabilmente ha giocato anche peggio. Si trova in un momento transitorio in cui deve recuperare giocatori importanti come Nico, Arthur e Bonaventura ma nel senso che devono stare bene. La partita in Coppa Italia non è stata diversa ma alla fine la Fiorentina l’ha spuntata inserendo dei giocatori importanti come Arthur, Quarta che ha avuto quelle occasioni alla fine dei tempi regolamentari.

Paragone Bologna-Fiorentina? La Fiorentina ha avuto dei picchi di giochi straordinari in questi 3 anni. Non voglio che il Bologna sia per forza paragonato alla Fiorentina; lo scorso anno abbiamo fatto fare 30 gol a Jovic e Cabral ed invece quest’anno stanno crescendo dei giocatori che dovevano essere valutati. Anche noi esaltiamo i nostri giocatori con il modo in cui giochiamo. La forza del Bologna non deve deprimerci in quanto Fiorentina; per esempio noi non abbiamo mai avuto in questi 2 anni uno Zirkzee cioè uno dei migliori centravanti della Serie A oppure un Freuler a centrocampo che è stata una grande chiamata di Sartori, un sapiente del calcio. Il Bologna è stato costruito bene.

Bonaventura? Ci ha dato tanto in questi anni e potrebbe essere il giocatore della Fiorentina agli Europei. Ha avuto sempre dei picchi nell’arco della stagione, nel mese di dicembre ha avuto un’infortunio e poi la vicenda del contratto che è una cosa importante ma noi non la conosciamo se non per mezze parole. Probabilmente ha anche litigato con Barone, è nella statistica ma ora si ricomincia perchè abbiamo bisogno di tutti.”

DUNCAN NON E’ SCESO IN CAMPO CON IL BOLOGNA PER UN PROBLEMA FISICO