Perchè Duncan non ha giocato? Problema fisico, nel riscaldamento ha fatto un provino per provare

In tanti, come al solito, hanno cercato e trovato un pretesto per contestare l’allenatore dopo la lettura della formazione della Fiorentina che è scesa in campo a Bologna. L’assenza di Duncan tra i titolari è stata molto criticata ma in realtà non è stata una scelta tecnica bensi di natura fisica. Il centrocampista ghanese ha avuto un problema fisico ed è stato costretto al forfait dal primo minuto con Mandragora che ha preso il suo posto in mezzo al campo al fianco di Arthur. Nel corso del riscaldamento Duncan ha fatto un provino con il preparatore Piero Campo sul terreno di gioco per testare le sue condizioni e dunque valutare un suo possibile ingresso in campo almeno negli ultimi minuti di gara come poi è avvenuto.

CHI ATTACCA ITALIANO PROBABILMENTE NON HA CAPITO IL VALORE DELLA ROSA DELLA FIORENTINA