Chi attacca Italiano non ha capito il reale valore della Fiorentina. In lotta contro squadre più forti

Come al solito, se la Fiorentina non vince, qualcuno se la prende con Vincenzo Italiano. Ormai è diventata una cosa stucchevole e lo possiamo dire, anche fuori luogo. Perchè certo, anche il tecnico commette degli errori ma se elenchi i problemi della Fiorentina, all’ultimo posto arrivano gli errori che commette l’allenatore. La verità è che c’è un grandissimo malinteso: la Fiorentina non è una squadra attrezzata per andare in Champions, la Fiorentina è più scarsa di Roma, Lazio, Napoli e Atalanta. Ergo, questa è l’ottava rosa del campionato. Da qui dobbiamo partire. Se qualcuno non parte da questo punto di partenza, lo diciamo chiaramente, ha un opinione parecchio distorta del reale potenziale viola.

In questo momento però, i 3 giocatori più forti, vale a dire Nico Gonzalez, Arthur e Bonaventura stanno passando un periodo negativo per motivi diversi. L’argentino viene da un infortunio non banale ed ancora non è ancora tornato sui suoi livelli, il brasiliano invece sta convivendo con un problema fisico importante e come ha anche detto Italiano in conferenza stampa post Bologna è solo al 40% mentre Bonaventura a gennaio ha avuto una rottura netta con la società, con la conseguente chiamata di Allegri e la voglia di andare alla Juventus. Inutile negarlo, da gennaio il numero 5 non è più lo stesso.

Ecco, se all’ottava rosa del campionato togli il rendimento dei 3 giocatori più forti che dovrebbero fargli fare il salto di qualità, allora questa squadra perde ancor più del potenziale.

Se guardi il percorso della Fiorentina, la posizione in classifica e il rendimento sulle 3 competizioni, i risultati sono oltre il valore della rosa. Semifinale di Coppa Italia, primi nel girone in Conference e in piena lotta europea in campionato appaiate a squadre che sono più forti della Fiorentina. Pari punti con la Lazio, 1 punto in meno della Roma e 2 punti in più al Napoli. Non si può pretendere di più. Si può magari desiderare di più, certo. Ma con questa rosa a disposizione, il rendimento sta andando anche oltre le possibilità. La Lazio è più forte ma la Fiorentina ha gli stessi punti in campionato. La Roma è più forte ma la Fiorentina sta lottando con i giallorossi punto a punto. Il Napoli è più forte ed è addirittura indietro in classifica.

Considerando tutto questo come si fa a criticare l’allenatore? Come si può avercela con lui? Siamo fuori dal mondo e forse qualcuno ha nettamente sopravvalutato la rosa a disposizione. Non vogliamo fare confronti con i giocatori delle altre squadre perchè sarebbe forse troppo severo nei confronti dei ragazzi che si allenano al Viola Park mettendoci tutto loro stessi ma la differenza nel valore dei calciatori è netta. Se poi i più forti non passano un momento positivo (ognuno per ragioni diverse fra loro) allora la situazione non può altro che peggiorare e il confronto farsi ancora più duro.

A gennaio non sono arrivati i rinforzi che ci si aspettavano. Faraoni e Belotti sono due carte in più. Il secondo è diventato anche un titolare della squadra ma non ci dimentichiamo che arriva da una stagione in cui ha segnato 0 gol e quest’anno era la terza/quarta scelta alla Roma, diretta concorrente della Fiorentina. Anche questo dovrebbe far riflettere. La squadra viola ha preso una “scarto” di una diretta concorrente per cercare di rinforzarsi. Il Gallo potrebbe diventare importante per la squadra e per il tecnico ma anche lui è un giocatore da rilanciare e rivalutare dopo anni flop e panchine.

Il mercato di gennaio non è semplice, questo va sempre detto e ribadito. Soprattutto per chi cerca giocatori veri capaci di far fare il salto di qualità. I giocatori forti non sono sul mercato e quelli che magari potrebbero anche partire hanno valutazioni esagerate. Vedi Gudmundsson su cui bisogna ammettere che la Fiorentina ci ha provato ed ha fatto tutto il possibile, ma a gennaio è cosi ed il Genoa ha giocato al rialzo con i dirigenti viola anche l’ultimo giorno di mercato.

Dunque, in chiusura, bisogna tutti capire qual è il reale valore della Fiorentina, una volta che tutti hanno preso coscienza di questo, rendersi conto che non si può chiedere un piazzamento e risultati migliori. Se poi dovessero arrivare, allora ci troveremmo davanti all’ennesimo miracolo di questo allenatore che già nel lottare in classifica con squadre più forti, sta facendo un grande lavoro.

