Vergogna a Bologna! Rigore netto non dato alla Fiorentina per calcio su Nico Gonzalez. Le immagini

Grave errore arbitrale al Dall’Ara da parte della squadra arbitrale, è netto il fallo su Nico Gonzalez che in piena area di rigore prende un calcio pieno dopo aver toccato per primo la palla. Un chiaro ed evidente errore sul quale incredibilmente il Var ha scelto di non intervenire perchè l’arbitro Chiffi aveva deciso diversamente vedendo un fallo inesistente di Belotti. Un grave danno per la Fiorentina. Il mancato rigore non è stato assegnato sul punteggio di 1-0 per il Bologna. Ecco le immagini che lasciano pochi dubbi

🟣 Calcio netto su Nico Gonzalez e rigore chiaro ed evidente non dato alla Fiorentina ⚠️ Complimenti a Chiffi e all’arbitro 👏👏 #BolognaFiorentina pic.twitter.com/JOGffrW5OA — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) February 14, 2024