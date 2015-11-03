Notizie Zirkzee Fiorentina

Gazzetta svela: "Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori"
25 dicembre 2025 11:28
La stagione di Vlahovic è un flop e la Juventus si mette in contatto con l'agente di Zirkzee
03 gennaio 2025 12:44
Marino duro sulle commissioni: "Tutti vogliono partecipare al banchetto. Situazione difficile per i club"
22 giugno 2024 14:49
Sentite TMW: "La Juventus ha messo Vlahovic in vendita, l'obbiettivo è sostituirlo con Zirkzee
26 aprile 2024 13:08
La Juventus boccia Vlahovic, Di Marzio annuncia: "L'obiettivo in attacco è Zirkzee del Bologna"
05 aprile 2024 20:52
Tegola Bologna Zirkzee fuori un mese: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro
11 marzo 2024 14:04
Bologna trema, dalla Germania: "Il Bayern Monaco potrebbe ricomprare Zirkzee a soli 20 milioni"
06 marzo 2024 17:34
Bucciantini: "Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?
15 febbraio 2024 18:34
Gazzetta: “Esultanza Zirkzee? Mitraglia come Tevez anni fa ma lui che ne sa? Infatti si è scusato”
13 novembre 2023 08:18
Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”
12 novembre 2023 22:08
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