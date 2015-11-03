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Notizie Zirkzee Fiorentina

Gazzetta svela: "Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori"

25 dicembre 2025 11:28

La stagione di Vlahovic è un flop e la Juventus si mette in contatto con l'agente di Zirkzee

03 gennaio 2025 12:44

Marino duro sulle commissioni: "Tutti vogliono partecipare al banchetto. Situazione difficile per i club"

22 giugno 2024 14:49

Sentite TMW: "La Juventus ha messo Vlahovic in vendita, l'obbiettivo è sostituirlo con Zirkzee

26 aprile 2024 13:08

La Juventus boccia Vlahovic, Di Marzio annuncia: "L'obiettivo in attacco è Zirkzee del Bologna"

05 aprile 2024 20:52

Tegola Bologna Zirkzee fuori un mese: lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro

11 marzo 2024 14:04

Bologna trema, dalla Germania: "Il Bayern Monaco potrebbe ricomprare Zirkzee a soli 20 milioni"

06 marzo 2024 17:34

Bucciantini: "Bologna meglio della Fiorentina anche nelle individualità. Avevamo uno Zirkzee negli ultimi 2 anni?

15 febbraio 2024 18:34

Gazzetta: “Esultanza Zirkzee? Mitraglia come Tevez anni fa ma lui che ne sa? Infatti si è scusato”

13 novembre 2023 08:18

Scugnizzo viola: “Fiesole, che spettacolo. Il telecronista di Dazn no. Zirkzee, la mitraglia a Firenze non si fa!”

12 novembre 2023 22:08

Il Milan pare abbia già bocciato Jovic, il club rossonero vuole comprare Zirkzee dal Bologna

14 ottobre 2023 15:39

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