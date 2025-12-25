Gazzetta svela: “Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori”

Rivoluzione da Champions. Due attaccanti, Joshua Zirkzee e Giacomo Raspadori, un difensore e forse un centrocampista. La Roma corre, accelera, vuole entrare nel futuro prima possibile. Le ultime parole di Gian Piero Gasperini su “promossi e bocciati” nel dopo gara con la Juventus hanno inevitabilmente segnato una linea di confine per certi versi ideologica: da una parte i “vorrei ma non posso” a certi livelli con giocatori non da prima fascia, dall’altra la ricerca del salto di qualità con elementi che possano invece con il loro talento aprire nuovi orizzonti.

Col passare dei giorni il club si avvicina sempre di più a Joshua Zirkzee e, dopo Natale, risentirà i dirigenti dell’Atletico Madrid per cercare di chiudere alle condizioni più vantaggiose anche l’affare Giacomo Raspadori, deciso più che mai a sposare la causa giallorossa. Un’operazione, quest’ultima, considerata logica, molto plausibile dalla società giallorossa, mentre i Colchoneros a dirla tutta si sono presi solo qualche giorno per riflettere in attesa della decisione finale attesa comunque entro la fine dell’anno.

Per Zirkzee il Manchester United non avrebbe completamente chiuso la porta alla possibilità di un prestito con diritto di riscatto, senza l’obbligo. Il che, ovviamente, darebbe maggior libertà di manovra al club giallorosso. I Red Devils potrebbero anche non aspettare la fine della Coppa d’Africa – dove sono impegnati i due attaccanti Mbeumo e Diallo – liberando così la punta già a metà gennaio. Joshua, peraltro, ha già trovato l’accordo con la Roma e vorrebbe sfruttare questa chance per andare al Mondiale. Acquisti che evidentemente chiuderebbero alla possibilità, ventilata nei giorni scorsi, di tentare l’acquisto di Gudmundsson dalla Fiorentina. Ma non è escluso che ci siano diverse partenze nell’attacco giallorosso (Ferguson e Dovbyk). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.