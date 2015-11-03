Notizie Raspadori Fiorentina

Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia
13 gennaio 2026 23:06
Lotito: "Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua"
09 gennaio 2026 16:48
Cm.com riporta: "Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell'Atletico"
26 dicembre 2025 17:13
Gazzetta svela: "Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori"
25 dicembre 2025 11:28
Graziani: "Commisso ha investito tanto, ci siamo per la Champions ma l'obiettivo è anche il bilancio"
06 agosto 2025 23:05
Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"
07 luglio 2025 22:20
Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"
09 marzo 2025 17:28
Fratini: "Raspadori lo vogliono Juventus e Roma ma attenzione alla Fiorentina, ricorda Di Natale"
29 novembre 2024 12:26
Parla Raspadori: "Vogliamo ricostruire con il lavoro. La Nazionale è passione e coraggio"
20 settembre 2022 17:56
E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona
29 agosto 2022 11:57
Sassuolo cambia atteggiamento solo con loro: "Raspadori alla Juventus? Lo spero, saremmo felicissimi"
22 marzo 2022 12:14
Sconcerti: "Prendere Berardi con 20 milioni è come voler comprare un Cartier senza voler spendere"
10 marzo 2022 20:18
Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola
11 novembre 2021 11:12
Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"
09 ottobre 2021 20:08
De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"
17 aprile 2021 20:49
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