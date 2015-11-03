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Notizie Raspadori Fiorentina

Roma, doppio schiaffo tra mercato e campo: sfumano Raspadori e i quarti di Coppa Italia

13 gennaio 2026 23:06

Lotito: "Raspadori rifiuta la Lazio per andare alla Roma? E chi è, Maradona? Non ha mai giocato in vita sua"

09 gennaio 2026 16:48

Cm.com riporta: "Niente Gudmundsson per la Roma, Gasperini punta forte su Raspadori dell'Atletico"

26 dicembre 2025 17:13

Gazzetta svela: "Gudmundsson si allontana dalla Roma. Vicini Zirkzee e Raspadori"

25 dicembre 2025 11:28

Graziani: "Commisso ha investito tanto, ci siamo per la Champions ma l'obiettivo è anche il bilancio"

06 agosto 2025 23:05

Fratini spara la bomba: "Napoli e Fiorentina potrebbero scambiarsi Raspadori e Zanoli per Kean"

07 luglio 2025 22:20

Lukaku e Raspadori gongolano: "Abbiamo sofferto troppo, dovevamo chiuderla prima. È stata dura"

09 marzo 2025 17:28

Fratini: "Raspadori lo vogliono Juventus e Roma ma attenzione alla Fiorentina, ricorda Di Natale"

29 novembre 2024 12:26

Parla Raspadori: "Vogliamo ricostruire con il lavoro. La Nazionale è passione e coraggio"

20 settembre 2022 17:56

E venne il giorno in cui Amrabat zittii tutti i suoi detrattori. Spalletti, controlli la distanza tra la panchina e la tribuna del Maradona

29 agosto 2022 11:57

Sassuolo cambia atteggiamento solo con loro: "Raspadori alla Juventus? Lo spero, saremmo felicissimi"

22 marzo 2022 12:14

Sconcerti: "Prendere Berardi con 20 milioni è come voler comprare un Cartier senza voler spendere"

10 marzo 2022 20:18

Fiorentina sempre più "Made In Italy": da Scamacca a Orsolini tutti i nomi sul taccuino viola

11 novembre 2021 11:12

Scamacca alla Fiorentina? Parla Carnevali: "Nessuna possibilità che venga ceduto a gennaio"

09 ottobre 2021 20:08

De Zerbi: "Potevamo fare di più. Berardi è il nostro fuoriclasse, potrebbe giocare in ogni squadra"

17 aprile 2021 20:49

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