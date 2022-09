Parla Raspadori: “Vogliamo ricostruire con il lavoro. La Nazionale è passione e coraggio”

Dopo le parole di ieri del CT Roberto Mancini è la volta dell’attaccante azzurro Giacomo Raspadori, fresco di trasferimento al Napoli in questa finestra di calciomercato. Ecco le sue dichiarazioni durante la conferenza stampa a Coverciano:

“Ripartire con chi è in Nazionale da più tempo penso sia la cosa migliore: dobbiamo ritrovare l’entusiasmo giusto, la voglia di mettersi in gioco e ripartire. Il lavoro è l’unica strada che conosciamo per fare nuovamente qualcosa di grande, lo dico sempre. Il risultato più grande per tutti è quello di mettersi a disposizione ed al servizio del mister, aiutandoci tra di noi per il futuro: saranno due partite importanti e cercheremo di fare delle ottime prestazioni.

Giocare a Milano con questa maglia è motivo d’orgoglio ed in un contesto così grande non si può fare altro che sognare e lavorare per fare in modo che questi sogni possano diventare realtà.”

